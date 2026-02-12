Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, compareció ante el Comité Judicial para hablar sobre la investigación del caso Epstein y la sesión terminó con acusaciones de perjurio.

La fiscal Pam Bondi dijo que no hay evidencia de que Trump esté vinculado con los delitos de Epstein y el demócrata Ted Lieu señaló que la funcionaria cometió perjurio al mentir bajo juramento.

“Creo que estás mintiendo bajo juramento”. Congresista Ted Lieu

Pam Bondi enfrenta acusaciones de perjurio en caso Epstein (Tom Brenner / AP)

Pam Bondi enfrenta acusaciones de perjurio en caso Epstein por defender a Trump

Al inicio de la sesión del Comité Judicial, Ted Lieu proyectó una imagen de Jeffrey Epstein junto a Donald Trump y preguntó a Pam Bondi si en la fiesta a la que acudió el presidente había menores.

Pam Bondi respondió alterada que “no hay pruebas de que Donald Trump haya cometido un delito”, pese a los documentos y fotografías que vinculan al presidente con Jeffrey Epstein.

Dada la respuesta de Pam Bondi, el congresista Ted Lieu la acusó de estar cometiendo perjurio, lo que desató una larga de comentarios por parte de la funcionaria:

“No vuelvas a acusarme de ningún delito”. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

Por otra parte, Pam Bondi también mantuvo una discusión con el congresista Jerry Nadler, quien le preguntó que a cuántos posibles cómplices de Epstein investiga el Departamento de Justicia.

La fiscal Pam Bondi trató de evadir la contestación a la pregunta del congresista Jerry Nadler al asegurar que las acusaciones en contra de Donald Trump son “teatralidades”.