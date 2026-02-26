Nicolás Maduro, ex presidente de Venezuela, quiere pagar a su abogado con dinero público del Estado, situación que Estados Unidos ha impedido hasta ahora.

“El gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro, que el Sr. Maduro tiene una expectativa legitima de que el gobierno de Venezuela lo haga y que, de otro modo, no puede costear su representación legal” Barry J. Pollack. Abogado de Nicolás Maduro

Así lo dejó ver su abogado Barry J. Pollack en una carta que envió el 20 de febrero al juez Alvin K. Hellerstein en la que reveló impedimentos vigentes por parte del Departamento del Tesoro que finalmente no le permiten recibir sus honorarios.

Cabe recordar que se requiere una licencia especial ya que el Departamento del Tesoro para que Nicolás Maduro reciba dinero del gobierno de Venezuela, a través de la Oficina de Control de Activos (OFAC), impuso sanciones al gobierno de Venezuela por lo que no puede hacer transferencias sin permiso a Estados Unidos.

Abogado insiste que Maduro sigue siendo presidente de Venezuela y en beneficios económicos

El abogado Barry J. Pollack justificó que Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela, rechaza los cargos que se le señalan y que el Estado venezolano debe pagar su defensa.

La OFAC ya había dado inicialmente la autorización de transferencia de recursos el 9 de enero de 2026 pero a las tres horas cambió de opinión.

Ante ello, el abogado denunció que “La OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar abogado y, por tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección”.

Cilia Flores sí recibe recursos del Estado venezolano

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, sí tiene la autorización de la OFAC para que el gobierno de Venezuela le transfiera recursos para pagar su defensa.

Esto es posible desde el 9 de enero de 2006, a solo unos seis días de su extracción de Venezuela y no fue revocado el permiso como le ocurrió Nicolás Maduro.