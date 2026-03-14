A poco más de dos meses de su detención, se revelaron detalles de cómo vive Nicolás Maduro en cárcel de Estados Unidos; estaría en una celda de tres por dos metros.

Nicolás Maduro cumplió el pasado 3 de marzo dos meses de su detención por el ejército de Estados Unidos bajo acusaciones de narcoterrorismo, algunas ya fueron retiradas.

Cómo vive Nicolás Maduro en cárcel de Estados Unidos: lo que se dio a conocer

Nicolás Maduro está ubicado en la Unidad de Alojamiento Especial del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en una celda de 2x3 metros.

La zona en la que fue ubicado es dedicada al aislamiento disciplinario y para perfiles de alto riesgo, por lo que el expresidente de Venezuela no tiene contacto con otros presidiarios.

Su cama es metálica y cuenta con un baño y lavabo , más una pequeña ventana que permite la entrada de luz; sin embargo, su única forma de calefacción en invierno.

El expresidente Nicolás Maduro puede salir de su celda tres veces por semana, una hora, escoltado y encadenado de pies y manos; además, ese tiempo lo usa para bañarse.

Nicolás Maduro no estaría en total aislamiento, ya que en esas tres horas semanales le permitirían, bajo supervisión, utilizar su celular y consultar su correo.

Nicolás Maduro pasa sus noches gritando que fue secuestrado

Fue el medio ABC el que dio detalles del aislamiento de Nicolás Maduro, tras preguntar a otros prisioneros y consultores penitenciarios sobre la conocida cárcel “el Infierno en la tierra”.

Y fueron los mismos prisioneros quienes dieron a conocer que Nicolás Maduro se pasaría las noches gritando que fue secuestrado y afirmando ser el presidente de Venezuela.

La próxima audiencia de Nicolás Maduro frente a la corte de Nuevo York será el martes 17 de marzo, sin retrasos previstos hasta el momento.