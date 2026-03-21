Adán Chávez, gobernador del estado Barinas y hermano del expresidente Hugo Chávez, pidió a los Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro, quien se mantiene preso en la cárcel Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York.

“Exigiendo desde aquí la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Cilia Flores”. Adán Chávez

El mensaje tuvo lugar durante un evento transmitido mediante el canal del Estado VTV, en donde Adán Chávez externó también su respaldo total a la administración de Delcy Rodríguez.

Hermano de Hugo Chávez exige liberación de Maduro en Estados Unidos

Durante su participación en un acto emitido por el canal VTV, Adán Chávez exigió al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo la pronta liberación del expresidente Nicolás Maduro, así como de su esposa Cilia Flores.

El hermano de Hugo Chávez aseveró que el gobierno bolivariano está trabajando de la mano del gobierno popular en la búsqueda de la “paz, soberanía, libertad y dignidad” que merece Venezuela.

“El gobierno bolivariano se encuentra en marcha, gobierno popular en marcha, trabajando por esa paz con soberanía, libertad y dignidad, la paz que el pueblo venezolano se merece”. Adán Chávez

Así vive Nicolás Maduro en cárcel de Estados Unidos (Michelle Rojas)

Con ello, según Chávez, se sientan las bases para un hipotético regreso de Nicolás Maduro, de quien acusan "está secuestrado" por autoridades estadounidenses.

Durante el acto, el gobernador de Barinas estuvo acompañado por Diosdado Cabello, por lo que externó “todo su apoyo” a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, enfatizando su respaldo al “mando político y militar” que comanda Venezuela actualmente.