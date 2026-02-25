El diario The New York Times reveló que tras la última llamada que sostuvieron, el hoy ex presidente, Nicolás Maduro, estaba seguro de que Donald Trump no atacaría a Venezuela.

Sin embargo, se indica en el reporte, luego de esa conversación telefónica, el presidente de Estados Unidos quedó más convencido de que su homólogo venezolano no estaba tomando en serio sus advertencias.

Revelan que Maduro estaba convencido que dejó buenas impresiones en Trump tras última llamada

El 21 de noviembre de 2025, Nicolás Maduro y Donald Trump sostuvieron la que se trató de su última llamada telefónica, pues semanas después, el 3 de enero, el entonces presidente de Venezuela fue detenido.

De acuerdo con lo informado por The New York Times, en esa última llamada ambos mandatarios quedaron con impresiones totalmente opuestas, pues se asegura que Maduro estaba convencido que dejó buenas impresiones en Trump.

Lo anterior debido a que se asegura que en esa llamada, Maduro creyó que ciertas palabras de Trump fueron elogios, por lo que el líder chavista incluso se atrevió a lanzar bromas.

Trump exhibe llamada fallida con Maduro y eleva la presión política (Michelle Rojas)

Pero como marcó el destino días más tarde, lo que Maduro creyó estaba totalmente errado, pues luego de la llamada, Trump consideró que el venezolano no se había tomado en serio sus advertencias y ultimátums.

Por ello, tras lanzarle una última recomendación de dejar el poder el 23 de diciembre y Maduro ignorara el llamado, Estados Unidos se lanzó con una operación especial que derivó en su captura el 3 de enero.

Cabe destacar que en el ultimátum que se le presentó durante una mediación que estuvo a cargo de Turquía, se le garantizó al mandatario que no se le perseguiría judicialmente ni tampoco se le confiscaría su patrimonio.

Trump terminó cansado de Maduro

El malentendido que se llevó Maduro sobre esa última llamada con Trump fue clave para su caída durante la operación que fuerzas armadas de Estados Unidos lanzaron el 3 de enero en Caracas.

Así se establece debido a que al creer que tenía la confianza de Trump, Maduro sostuvo diversas apariciones públicas posteriores en las que siguió con ese tono relajado y hasta bromista.

Donald Trump y Nicolás Maduro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Ante los ojos del presidente de Estados Unidos, los bailes, cantos y consignas que su homólogo venezolano realizó en esas apariciones, fueron actos que colmaron su paciencia y entonces decidió actuar.

Por eso, ante el rechazo al ultimátum del 23 de diciembre, Trump lanzó la operación que concluyó con la captura de Maduro, su traslado a Estados Unidos y el inicio del juicio en su contra.