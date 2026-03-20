Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores reiteraron ante un tribunal en Nueva York que no cuentan con recursos para pagar abogados.

A través de sus representantes legales, Maduro y Cilia Flores informaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita para sustentar su petición.

El caso se desarrolla en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrentan acusaciones por narcotráfico y buscan que el proceso sea desestimado por irregularidades legales.

Maduro y Cilia Flores piden que Venezuela cubra defensa ante restricciones legales en EU

La defensa argumentó que el Gobierno de Venezuela debería cubrir los gastos legales, pero enfrenta restricciones impuestas por autoridades estadounidenses que bloquean ese tipo de financiamiento.

Según el equipo legal, la Oficina de Control de Activos Extranjeros no ha autorizado pagos, lo que impide a Maduro y Cilia Flores contratar abogados de su elección.

Audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Los abogados sostienen que esta situación vulnera derechos constitucionales en Estados Unidos, incluyendo el acceso a una defensa adecuada y el debido proceso en tribunales federales.

También señalaron que en otros casos similares se ha permitido que entidades sancionadas financien la defensa legal, lo que consideran una aplicación inconsistente de las normas.

Maduro y Cilia Flores rechazan la opción de aceptar un defensor público, al considerar que no sustituye su derecho a elegir libremente representación legal especializada.

El equipo jurídico pidió al juez Alvin Hellerstein evaluar la posibilidad de desestimar los cargos o convocar a una audiencia para analizar las limitaciones impuestas.

La audiencia está prevista para el 26 de este mes, en medio de tensiones políticas y legales que rodean el reconocimiento internacional del gobierno venezolano.