Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que los archivos de Jeffrey Epstein deberían ser votados a favor de ser publicados pues aseguró que él no tiene nada que ocultar.

Así lo dijo ante la votación impulsada en la Cámara de Representantes que podría tener lugar esta semana y que impulsan los demócratas.

Donald Trump dijo que son noticias falsas los señalamientos de vínculos con Jeffrey Epstein y los casos de tráfico sexual.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano, incluyendo nuestra reciente victoria sobre el “cierre” del gobierno” Donald Trump

Donald Trump asegura que publicar archivos Epstein será una maldición para los demócratas: “No caigamos en la trampa”

A pesar de que Donald Trump dijo que no le importa, invitó a no caer en la trampa Epstein ya que dijo es una maldición que afectará a los demócratas.

“No caigamos en la trampa de Epstein, que en realidad es una maldición para los demócratas no para nosotros” Donald Trump

Donald Trump dijo que el tema ha sido una cortina de humo creada por los “lunáticos de izquierda” para desviar lo que señaló como un triunfo del Partido Republicano sobre destrabar el cierre del gobierno y la división de los demócratas.

Donald Trump insistió que ya se conocen parte de los archivos del caso de Jeffry Epstein, aseguró que se están investigando a varios demócratas y repitió sus nombres, principalmente el de Bill Clinton:

Bill Clinton

Reid Hoffman

Larry Summers

Otros

Donald Trump señala que solo le importan logros económicos

Donald Trump dijo que no le importa el caso Epstein y que le da igual que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tenga acceso pues dijo que sus únicas preocupaciones ahora son economía y asequibilidad en temas como inversión extranjera, inflación, deportaciones, seguridad fronteriza y más.