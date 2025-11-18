En medio de la polémica, se reveló que demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de que se hicieran públicos los archivos del caso Jeffrey Epstein.

Con esta medida se busca obligar al Departamento de Justicia la liberación de los llamados “archivos de Epstein”, lo que podría involucrar a más políticos y celebridades en el caso de abuso a menores.

Cámara de Estados Unidos aprueba ley para revelar archivos del caso Epstein

Este martes 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una medida para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de su investigación sobre Jeffrey Epstein.

De esta manera, el Departamento de Justicia deberá de publicar toda la información no clasificada relacionada con la investigación, el proceso judicial, operaciones financieras y muerte de Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein: Departamento de Justicia de Estados Unidos publica transcripción de un cómplice (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Se trata de una colección de documentos que incluyen datos, videos, fotos, audios y registros de denuncias de abuso, así como nombres de políticos y otras figuras relevantes involucradas en los abusos a menores.

Con 427 votos a favor y uno en contra, el del representante republicano Clay Higgins, la propuesta de Ley de Transparencia de los Archivos Epstein fue aprobada.

Por su parte, Donald Trump prometió que firmará el proyecto de ley si es que el Congreso lo aprueba.

¿Cuál es la relación entre Donald Trump y la liberación de los archivos del caso Jeffrey Epstein?

En los últimos meses ha existido una fuerte presión para la liberación de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

Y es que Donald Trump había prometido desclasificar los archivos de Epstein, pero después intentó frenar la votación y aprobación en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, un grupo de legisladores demócratas hicieron públicos miles de correos electrónicos pertenecientes a Epstein donde se mencionaba a Donald Trump.

En medio de las acusaciones en su contra por su probable vinculación con Jeffrey Epstein, Donald Trump solicitó públicamente a los legisladores republicanos que votaran a favor de la medida.

El presidente de Estados Unidos aseguró que no tenía nada que temer, ya que no sabía de las actividades de Jeffrey Epstein.

Incluso, destacó que no tiene nada que ver con Jeffrey Epstein porque lo había expulsado de su club hace muchos años, ya que pensaba que era un pervertido enfermo.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal.