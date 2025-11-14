Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia que investigue los vínculos de Bill Clinton con Jeffrey Epstein.

La petición se da luego de la publicación de correos electrónicos de Epstein que comprometen a Donald Trump, sin embargo el mandatario acusó a demócratas de montar una “farsa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Fiscal General Pam Bondi que investigue los vínculos de Jeffrey Epstein con varias figuras y entidades de alto perfil, entre ellas Bill Clinton.

BREAKING: President Trump says he will be asking AG Pam Bondi and the Justice Department to investigate Jeffrey Epstein ties with Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JPMorgan Chase, and many others pic.twitter.com/k7N2LSCrJy — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 14, 2025

De manera concreta destacó que también pedirá al Departamento de Justicia y al FBI que investigue la relación de Jeffrey Epstein con:

Larry Summers

Reid Hoffman

JP Morgan

Chase

A través de su red Truth Social, Donald Trump se lanzó contra los demócratas y los acusó de tratar de desviar la atención con una “falsa”.

“Ahora que los demócratas están utilizando la farsa de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para tratar de desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y todos sus demás fracasos, le pediré a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba sucediendo con ellos y con él” Donald Trump

De acuerdo con Donald Trump, hay registros que estos hombres pasaron mucho tiempo con Jeffrey Epstein en su isla.

“Los registros demuestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’” Donald Trump

Bill Clinton

Donald Trump cree que los demócratas están impulsando una farsa sobre su relación con Jeffrey Epstein

La decisión de Donald Trump se da luego de la difusión de correos electrónicos por el patrimonio de Jeffrey Epstein que mencionan al mandatario.

En los correos difundidos por un comité del Congreso se hace referencia a encuentros y comunicaciones con terceros.

En uno de los mensajes de 2011, Epstein escribe que un supuesto testigo “pasó horas en mi casa” con Donald Trump.

La Casa Blanca ha rechazado reiteradamente que Donald Trump conociera los delitos de Jeffrey Epstein.

Sin embargo, demócratas y críticos han presionado para la divulgación de expedientes completos del Departamento de Justicia relacionados con Epstein y así descubrir a las personas que tuvieron nexos con él.

Donald Trump insistió en que este tema solo responde a motivaciones políticas: “Esto es otra estafa rusa, rusa, rusa, con todas las flechas apuntando a los demócratas”.

Incluso acusó que los demócratas solo están impulsando una farsa con Jeffrey Epstein.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein” Donald Trump

Epstein se suicidó en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico de niñas y mujeres.