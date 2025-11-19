Donald Trump critica que los archivos de Epstein distraigan del balance de su administración

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó que los archivos del caso Epstein distraigan del balance de su administración.

A través de redes sociales, Trump señaló que sin importar que el Congreso apruebe su orden para desclasificar los archivos relacionados a Jeffrey Epstein, sus seguidores no deben quitar la vista de los logros obtenidos en su segundo mandato.

Mediante una publicación en su cuenta de Truth Social, Donald Trump criticó que sus seguidores republicanos puedan restar importancia a los logros de su administración con la posible desclasificación de los archivos del caso Epstein.

El presidente aludió en su mensaje su icónica frase “Make America Great Again”, asegurando que su gobierno ha obtenido diversos logros en menos de un año.

Según Trump, entre ellos se encuentran:

Cierre de fronteras

Detener la inflación provocada por Joe Biden

Prohibición de atletas trans en deportes de mujeres u hombres

Recortes de impuestos

Detener 8 guerras

Que Estados Unidos sea respetado de nuevo

Donald Trump (Kevin Lamarque / AP)

El presidente Donald Trump insistió en que todo ello ha representado “gran derrota” para los demócratas, por lo que instó a no dejar de valorar su administración.

Y es que cabe recordar que se ha relacionado a Trump con el caso Epstein, pese a que las autoridades, bajo su administración, han negado en repetidas ocasiones que haya estado involucrado con el magnate.

Por tal motivo giró una orden para desclasificar archivos del caso Epstein, ironizando que, pese a haber liberado 50 mil páginas hace unos meses, “nunca es suficiente”.

