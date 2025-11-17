Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que hoy lunes 17 de noviembre desde la Casa Blanca, que desclasificará los archivos del caso Epstein.

Ante medios de comunicación, Donald Trump manifestó que firmará un proyecto de ley con la finalidad de desclasificar los archivos relacionados a Jeffrey Epstein y las investigaciones por tráfico sexual.

Donald Trump firmará ley para desclasificar archivos del caso Epstein

Este lunes, Donald Trump se pronunció por el caso Jeffrey Epstein, asegurando que “no tiene nada que temer” por las investigaciones por tráfico sexual.

En este sentido, aseguró que enviará al Congreso un proyecto de ley para obligar a que, en caso de ser aprobado, sean publicados todos los archivos del caso Epstein.

Donald Trump recordó que bajo su gobierno se han publicado ya al menos 50 mil páginas de las investigaciones, a lo cual aseguró “nunca es suficiente”.

El presidente estadounidense dijo sentirse apenado de que el caso Epstein “desvíe la atención”, pues dijo quita el foco de las cosas positivas que ha realizado durante su actual gobierno.

Donald Trump defendió que no estuvo involucrado con Jeffrey Epstein, al contrario de los demócratas, de quienes dijo en repetidas ocasiones que sí están vinculados al exmagnate.

Finalmente, el presidente pidió a los medios no ahondar mucho en este tema, pues aseguró podría ser algo que “se salga de las manos”.