Lawrence Summers, expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro bajo la presidencia de Bill Clinton, tomó una importante decisión tras revelarse su vínculo con Jeffrey Epstein.

Y es que se dio a conocer que Lawrence Summers se retira de la vida pública tras revelarse sus mensajes con Jeffrey Epstein, incluso un día antes de su arresto.

La decisión que tomó Lawrence Summers tras revelarse su vínculo con Jeffrey Epstein

A través de un comunicado recogido por la cadena de televisión CBS, Lawrence Summers anunció que se retira de la vida pública.

Esto luego de que hace una semana fueron difundidos una serie de mensajes de Lawrence Summers con Jeffrey Epstein donde se evidenciaba su vínculo.

Lawrence Summers, expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro (Hindustan Times / Hindustan Times/Sipa USA via Reu)

Lawrence Summers aseguró que continuará cumpliendo sus obligaciones docentes, pero no asistirá a ninguno de sus compromisos públicos.

De acuerdo con Lawrence Summers, esta decisión forma parte de un esfuerzo para reconstruir la confianza y reparar las relaciones con las personas más cercanas a él.

Lawrence Summers asumió su responsabilidad por su “desacertada decisión” de seguir comunicándose con Jeffrey Epstein.

En diversas ocasiones, ha reconocido que se encuentra profundamente avergonzado por sus actos y el daño que ha causado.

Y es que reconoce la dolorosa repercusión que ha tenido su comunicación con Jeffrey Epstein en el ámbito social, ya que se ha desencadenado un intenso escrutinio sobre él.

Afectando su participación en centros de pensamiento donde colabora en informes económicos.

La decisión de Lawrence Summers de alejarse temporalmente de la vida pública refleja la gravedad de la situación y el impacto que esta controversia ha tenido en su reputación.

Este fue el vínculo entre Lawrence Summers y Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes difundió los correos electrónicos de Jeffrey Epstein con varias personas, entre ellas:

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por facilitar niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales

Lawrence Summers

Los documentos difundidos muestran que Jeffrey Epstein y Lawrence Summers se comunicaban con regularidad.

Incluso a finales de la década del 2010, después que Jeffrey Epstein se declarara culpable de los cargos de prostitución en el estado de Florida.

Los mensajes evidenciarían la cercanía entre Jeffrey Epstein y Lawrence Summers, incluyendo la intervención de este último en asuntos personales del economista.

Summers intentó entablar una relación secreta con una mujer a la que llamaba su pupila, y en una serie de mensajes de texto y correos electrónicos le pidió consejos a Epstein para acceder a ella.

Tras revelarse el vínculo con Jeffrey Epstein, se han aumentado los pedidos para que Harvard rompa los vínculos con Lawrence Summers, quien se mantiene como profesor de la Universidad.