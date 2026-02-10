Kristi Noem avanza en la compra de acero para el muro fronterizo

Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional, firmó la compra de acero para avanzar con la construcción del muro fronterizo que divide a Estados Unidos y México.
A través de redes sociales, la secretaria Kristi Noem anunció este martes 10 de febrero que ya pactó el último contrato para adquirir el acero necesario para construir el muro fronterizo.
Kristi Noem confirma compra de acero para el muro fronterizo: “construye, bebé, construye”, escribió
La secretaria Kristi Noem publicó en redes una foto firmando un documento que sería el último contrato para avanzar con la construcción del muro fronterizo con México.
“Acabo de firmar el último contrato para la compra de acero para el muro! Construye, bebé, construye”.Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional
Durante una conferencia de prensa de hace unos días, Kristi Noem destacó que el muro fronterizo ha sido determinante para frenar el ingreso de fentanilo a Estados Unidos desde México.
Dado los resultados que habría dado el muro fronterizo, Kristi Noem anunció que se construiría una nueva instalación a lo largo del Río Bravo, en el área del condado de Cameron.
Kristi Noem detalló que la estructura del muro fronterizo será fabricada por una empresa familiar y este martes 10 de febrero se firmó el último contrato de acero para comenzar la construcción.