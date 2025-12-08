Según varios reportes que circulan en redes y algunos medios, revelaron que Kristi Noem podría perder su puesto como Secretaria de Seguridad de Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, pero ¿por qué?

Aseguran que Donald Trump estaría pensando en despedir a Kristi Noem

De acuerdo con reportes de The Buldwark , Donald Trump estaría pensando en despedir a su Secretaria de Defensa, Kristi Noem por problemas con su supuesta pareja, Corey Lewandowski.

Y es que según el medio, cita como fuentes a tres ex funcionarios del DHS, quienes dijeron que los principales asesores del presidente Donald Trump están cada vez más frustrados con la pareja de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad de Estados Unidos.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Alex Brandon / AP)

Pues desde el 2005, Corey Lewandowski, comentarista, operador político, y ex jefe de campaña de Trump está casado con Alison Lewandowski, por lo que Noem podría ser despedida para evitar escándalos.

Los rumores aseguran que la despedida de Noem como Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, podría hacerse efectiva en enero 2026, cuando la demócrata Abigail Spanberger suceda al gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

Pues él ha sido uno de los candidatos para ser un posible reemplazo de Kristi Noem al igual que Todd Lyons, director interino de ICE.

Cabe recordar que Kristi Noem también está casada; no obstante ha negado los rumores de romance con Lewandowski, al igual que el asesor de la Secretaria de Defensa.

Ante los rumores, la Casa Blanca ha negado el reemplazar a la Secretaria de Seguridad, Kristi Noem e incluso la portavoz Abigail Jackson, aseguró que eran noticias falsas; asimismo reconoció su trabajo que ha hecho para que “Estados Unidos vuelva a ser seguro”:

“¡Este ‘informe’, y el Baluarte, son puras NOTICIAS FALSAS! La secretaria Noem está haciendo un excelente trabajo implementando la agenda del presidente y haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro." Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca