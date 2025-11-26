Las normas de Donald Trump contra la migración han afectado Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, cuya cuñada fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bruna Ferreira, quien es madre de un niño de 11 años, producto de su pasada relación con el hermano de la vocera de la Casa Blanca, fue detenida en Revere, Massachusetts.

Actualmente se encuentra en las instalaciones de la agencia migratoria en Louisiana, donde decidirán si es deportada a su natal Brasil.

¿Por qué fue detenida la cuñada de la vocera de la Casa Blanca?

Bruna Caroline Ferreira, de nacionalidad brasileña, fue detenida en Revere, Massachusetts, por haber permanecido en Estados Unidos pese a que venció su visa.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la cuñada de Karoline Leavitt, de 28 años de edad, ingresó a territorio estadounidense con visa de turista B, la cual caducó el 6 de junio de 1999.

Durante la investigación se descubrió que Bruna Ferreira fue arrestada en el pasado bajo sospecha de agresión; sin embargo, no se encontraron cargos en los registros judiciales en línea de Massachusetts.

Todd Pomerleau, su defensa, a través de NBC News, dijo haber impugnado su arresto argumentando que permaneció en Estados Unidos bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), impulsado por el expresidente Barack Obama.

“Ella estaba en proceso de obtener su tarjeta verde, pero fue arrestada abruptamente y separada de su hijo pequeño antes del Día de Acción de Gracias” Todd Pomerleau, abogado de Bruna Ferreira

Bruna Ferreira, excuñada de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca (Facebook)

Así como aclaró que Ferreira no tiene antecedente penales, por lo que no deberían tratarla como una inmigrante ilegal delincuente.

Por su parte, Karoline Leavitt advirtió que no realizará comentarios , rápidamente trascendió que ésta y la madre de su sobrino tienen muchos años sin dirigirse la palabra.

Diversos medios como el NYPost, informan que el hijo de Bruna Ferreira vive en New Hampshire con su padre desde que nació.