Rahmanullah Lakanwal fue identificado como el sospechoso del tiroteo en la Casa Blanca y extrabajador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), actualmente a cargo de John Ratcliffe.

Los reportes indican que Rahmanullah Lakanwal sería el responsable del tiroteo en la Casa Blanca de ayer 26 de noviembre en el dos soldados de la Guardia Nacional salieron gravemente heridos.

Pero ¿quién es Rahmanullah Lakanwal? Te decimos todo lo que se sabe del sospechoso del tiroteo que ocurrió cerca de la Casa Blanca y que además fue trabajador de la CIA.

Soldados de Estados Unidos son baleados cerca de la Casa Blanca: reportan heridos (Evan Vucci / AP)

¿Quién es Rahmanullah Lakanwal?

Rahmanullah Lakanwal es originario de Afganistán, específicamente de la provincia de Khost, y habría pasado parte de su servicio militar en la provincia de Kandahar, donde fue reclutado por la CIA.

De acuerdo con la información, Rahmanullah Lakanwal fue arrestado por ser el principal sospechoso del tiroteo en la Casa Blanca, que dejó dos soldados de Estados Unidos heridos.

¿Qué edad tiene Rahmanullah Lakanwal?

Rahmanullah Lakanwal tendría 29 años de edad, según medios de comunicación.

¿Rahmanullah Lakanwal está casado?

La información señala que Rahmanullah Lakanwal vivía en Estados Unidos con su esposa, pero no se conoce su identidad.

¿Rahmanullah Lakanwal tiene hijos?

Rahmanullah Lakanwal tendría cinco hijos, pero no hay información pública confirmada sobre sus nombres ni sobre sus edades.

¿Qué estudió Rahmanullah Lakanwal?

La trayectoria académica de Rahmanullah Lakanwal es desconocida, pero se sabe que tiene formación militar.

¿Cuál es la trayectoria de Rahmanullah Lakanwal?

Rahmanullah Lakanwal trabajó como guardia de seguridad en 2012 y, poco después, ingresó al ejército afgano, donde sirvió alrededor de 10 años y fue reclutado por la CIA.

Según autoridades, Rahmanullah Lakanwal trabajó como intérprete para tropas de Estados Unidos en la provincia de Kandahar, siendo parte de una unidad paramilitar ligada a operaciones especiales respaldadas por la CIA.

De acuerdo con la información, Rahmanullah Lakanwal llegó a Estados Unidos en 2021 y logró obtener el asilo en 2025. Trabajaba para una empresa de reparto conocida como Amazon Flex.

Rahmanullah Lakanwal trabajó para la CIA (Reuters)

El pasado 26 de noviembre se registró un tiroteo cerca de la Casa Blanca, dejando dos soldados de Estados Unidos gravemente heridos y el sospechoso sería Rahmanullah Lakanwal.

Según los primeros reportes, Rahmanullah Lakanwal habría abierto fuego contra miembros de la Guardia Nacional y se especula que se trató de un ataque directo e, incluso, de terrorismo.

Rahmanullah Lakanwal logró ingresar a Estados Unidos debido a su colaboración con la CIA mediante la “Operación de Bienvenida a los Aliados” y después logró su asilo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el motivo del ataque y evaluar posibles fallas en los procesos de revisión de antecedentes aplicados durante su ingreso al país.