El 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.

Fue desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se dieron a conocer algunos detalles de la reunión.

México y Estados Unidos dan seguimiento a programa de seguridad fronteriza

La reunión estuvo encabezada por Roberto Velasco, encargado de Despacho dela SRE y subsecretario para América del Norte.

Este último estuvo acompañado del embajador Ronald Johnson, así como de las delegaciones de México y Estados Unidos.

Segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos (X | @SRE_mx)

El Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos fue anunciado formalmente en septiembre pasado.

Esto después de una reunión entre el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum, en compañía de sus cancilleres Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.

Desde entonces se estableció un grupo desde el cual se le daría continuidad a los avances del programa en cuanto a:

Combate al crimen organizado

Tráfico ilícito

Gestión migratoria

Cruces fronterizos

Medio ambiente

Preparación de emergencias

De acuerdo con la SRE, durante esta segunda reunión se enfatizaron los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial”.

Del mismo modo, se hizo hincapié en que tanto México como Estados Unidos seguirán colaborando a la par y con confianza mutua.