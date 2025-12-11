El 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.

Fue desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se dieron a conocer algunos detalles de la reunión.

México y Estados Unidos dan seguimiento a programa de seguridad fronteriza

La reunión estuvo encabezada por Roberto Velasco, encargado de Despacho dela SRE y subsecretario para América del Norte.

Este último estuvo acompañado del embajador Ronald Johnson, así como de las delegaciones de México y Estados Unidos.

Segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos
(X | @SRE_mx)

El Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos fue anunciado formalmente en septiembre pasado.

Esto después de una reunión entre el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum, en compañía de sus cancilleres Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.

Desde entonces se estableció un grupo desde el cual se le daría continuidad a los avances del programa en cuanto a:

  • Combate al crimen organizado
  • Tráfico ilícito
  • Gestión migratoria
  • Cruces fronterizos
  • Medio ambiente
  • Preparación de emergencias

De acuerdo con la SRE, durante esta segunda reunión se enfatizaron los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial”.

Del mismo modo, se hizo hincapié en que tanto México como Estados Unidos seguirán colaborando a la par y con confianza mutua.