El 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
Fue desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se dieron a conocer algunos detalles de la reunión.
México y Estados Unidos dan seguimiento a programa de seguridad fronteriza
La reunión estuvo encabezada por Roberto Velasco, encargado de Despacho dela SRE y subsecretario para América del Norte.
Este último estuvo acompañado del embajador Ronald Johnson, así como de las delegaciones de México y Estados Unidos.
El Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos fue anunciado formalmente en septiembre pasado.
Esto después de una reunión entre el presidente Donald Trump y su homóloga Claudia Sheinbaum, en compañía de sus cancilleres Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio.
Desde entonces se estableció un grupo desde el cual se le daría continuidad a los avances del programa en cuanto a:
- Combate al crimen organizado
- Tráfico ilícito
- Gestión migratoria
- Cruces fronterizos
- Medio ambiente
- Preparación de emergencias
De acuerdo con la SRE, durante esta segunda reunión se enfatizaron los principios de “respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial”.
Del mismo modo, se hizo hincapié en que tanto México como Estados Unidos seguirán colaborando a la par y con confianza mutua.