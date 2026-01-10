La Justicia de Estados Unidos impuso cadena perpetua a Juan Francisco Castañeda, alias “el Pariente”, por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En octubre de 2025, el pariente se habría declarado culpable por los delitos de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y homicidio, por lo que pasará toda su vida en una prisión de Alabama.

Justicia de Estados Unidos dicta cadena perpetua a el Pariente por vínculos con el CJNG

El Pariente del CJNG, de 44 años de edad, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos luego de haberse declarado culpable de cometer delitos mientras estaba recluido en el centro penitenciario Bullock.

La Justicia de Estados Unidos impuso condena perpetua a el Pariente, cuyo caso está a cargo de los fiscales Allison Garnett y Carson Gilbert, y una sentencia pecuniaria de 700 mil dólares.

“Juan Francisco Castañeda es responsable del tráfico de más de 19 kilogramos de fentanilo por todo el Distrito durante el periodo de la investigación, además por esto recibió una sentencia pecuniaria de 700 mil dólares”. Justicia de Estados Unidos

De acuerdo con la información, desde la prisión de Alabama, el Pariente había contrabando teléfonos para coordinar el tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el CJNG a través de una red de mensajeros y negocios locales.

Asimismo, el Pariente se declaró culpable de haber ejecutado un ataque en 2008 en el condado de Shelby, en donde murieron cinco personas por un ajuste de cuentas, además de que amenazó la vida de otros más.