Poco a poco van saliendo más detalles del caso de Jeffrey Epstein; ahora se ha dado a conocer que el millonario contrató hackers y empresas para que limpiaran su imagen en Wikipedia.

Jeffrey Epstein pagaba miles de dólares a estas personas y entidades para que manipularan los algoritmos de los buscadores a su favor, además de editar su página de Wikipedia.

Jeffrey Epstein, al momento de ser detenido (AFP)

Jeffrey Epstein trató de ocultar la cobertura negativa en Wikipedia

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que Jeffrey Epstein pagó alrededor de 12 mil 500 dólares al mes para que editaran su perfil en Wikipedia.

El objetivo de Jeffrey Epstein era ocultar cualquier indicio de la cobertura negativa acerca de a cobertura por las acusaciones y condena por delitos sexuales.

En su lugar se potenciaría el contenido positivo alrededor de su figura; es decir, sus inversiones, filantropía y demás que lo dejaran como una víctima del sistema.

Se estaría monitoreando constantemente su perfil, y cuando se notara un cambio que hablara de sus delitos, se procedería a volver a editar el mismo borrando la información.

Señalando en su lugar las bondades del empresario, así como lo importante que fue su figura en Estados Unidos.

Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores. (AP)

Jeffrey Epstein también trató de manipular a Google

Además de esto, Jeffrey Epstein también contrató a hackers junto a empresas de reputación en línea para que detectaran artículos sobre su condena y acusaciones.

El objetivo de esto era no tirar a los portales que hicieran cobertura, sino manipular la información que Google arrojaba sobre Jeffrey Epstein.

Usar SEO con una serie de notas favorables que el algoritmo posicionaría en lugar de la cobertura negativa, tratando de enterrar esta.

Para así dejar todo el escándalo dentro de un nicho, mientras que el público general tuviera otra perspectiva de su persona, con el fin de ganar su apoyo.

Lo irónico del caso es que al final el mismo Jeffrey Epstein se rindió con esta iniciativa, señalando que los resultados eran marginales.

Esto a pesar de que se le informó que su caso era el peor con el que había trabajado y que los logros alcanzados eran casi milagrosos.