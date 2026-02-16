La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmó que los archivos de Epstein exponen abuso sexual, trata y explotación de mujeres y niñas, que se analizan como delitos de lesa humanidad.

Expertos de la ONU señalaron que los archivos de Epstein no pueden pasar desapercibidos e hicieron un llamado a los gobiernos para exigir que los perpetradores rindan cuentas.

La mayoría de los archivos públicos del caso Epstein provienen de tribunales federales de Estados Unidos. (Michelle )

ONU señala a delitos expuestos en archivos Epstein como de lesa humanidad

Este lunes 16 de febrero, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU reconoció que los archivos Epstein podrían constituir delitos de lesa humanidad y señaló la importancia de su análisis.

Los expertos señalaron que los delitos expuestos en los archivos Epstein, exponen otros crímenes como:

Creencias supremacistas

Racismo

Corrupción

Misoginia extrema

Mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas

La ONU declaró que “nadie es demasiado rico ni demasiado poderoso para estar por encima de la ley”, por lo que llama a los gobiernos a tomar cartas en el asunto y sancionar estos crímenes.

“Cualquier sugerencia de que es hora de dejar atrás los archivos de Epstein es inaceptable. Es imperativo que los gobiernos actúen con decisión para que los perpetradores rindan cuentas. Nadie es demasiado rico ni demasiado poderoso para estar por encima de la ley”. ONU

Pese a la divulgación de millones de archivos Epstein, la ONU alertó que la investigación sigue siendo limitada, además de que la exposición indebida ha revictimizado a los sobrevivientes.