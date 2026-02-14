Archivos publicados de forma reciente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, revelan que Steve Bannon y Jeffrey Epstein discutieron estrategias sobre la forma de “derribar” al Papa Francisco.

De acuerdo con la información, el ex asesor de la Casa Blanca en el primer gobierno de Donald Trump y el financiero a cargo de la red de tráfico sexual, intercambiaron correos y mensajes en los que se mencionó esa tarea.

Bannon y Epstein buscaban “derribar” al Papa Francisco

Nuevos correos y mensajes revelados por autoridades de Estados Unidos exhiben que Banon y Epstein hablaron de la necesidad de articular una estrategia coordinada contra el Papa Francisco usando financiamiento externo.

Los mensajes describen reuniones privadas, en las que discutieron la posibilidad de canalizar recursos hacia grupos católicos ultraconservadores, con el objetivo de presionar directamente dentro del Vaticano.

Papa Francisco. (Domenico Stinellis / AP)

En las comunicaciones se hace referencia a contactos europeos, señalando que Epstein podía facilitar vínculos financieros, mientras Banon proponía articular partidos de extrema derecha para reforzar la presión contra el Papa Francisco.

Asimismo, muestran que Banon insistía en la idea de “derribar” al Papa Francisco, planteando que la estrategia debía incluir campañas mediáticas, además del apoyo económico a organizaciones religiosas críticas del pontífice.

En tanto, Epstein jugaría un papel de operador clave que ofrecería acceso a fondos y contactos internacionales, mientras Banon delineaba un plan político y religioso, con el Papa Francisco como blanco central de la conspiración revelada.

Banon consideraba al Papa Francisco como un obstáculo político

Las nuevas revelaciones del caso Epstein indican que Banon consideraba al Papa Francisco un obstáculo político, pues señaló en varias ocasiones sus posturas progresistas en migración y medio ambiente como peligrosas.

En específico, los datos indican que las críticas que el Papa Francisco solía lanzar contra el capitalismo representaban una auténtica amenaza, pues debilitaban narrativas económicas promovidas por la derecha populista.

Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump (Curtis Means / AP)

De la misma forma, en los archivos se indica que Banon veía necesario confrontar al pontífice en el terreno ideológico al resaltar su influencia global y capacidad de marcar agenda en debates internacionales.

Por ello, el ex asesor presidencial buscaba reducir la autoridad moral de la figura religiosa, planteando estrategias para mostrarlo como un líder incómodo frente a sectores políticos y religiosos tradicionales.