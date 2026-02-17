Acorde con nuevos correos revelados en documentos, Jeffrey Epstein menciona una planta venenosa, la cual pudo utilizar para drogar a sus víctimas.

Dicha información sería parte de los 3.5 millones de documentos, en los cuales también se ha apuntado que las víctimas serían más pequeñas de lo planteado y que sus contactos no sólo están en Estados Unidos.

Jeffrey Epstein habría tenido plantas venenosas para crear drogas

Jeffrey Epstein envió un correo electrónico en el cual habría referido una planta, “trompeta en el vivero” o trompeta del ángel a una persona no mencionada.

Dicha planta originaria de Sudamérica es altamente tóxica y tiene potencial para crear drogas que podrían inhibir la voluntad de un ser humano y en sobredosis provocan la muerte.

Víctimas de Jeffrey Epstein pudieron ser drogadas con plantas venenosas (Jose Luis Magana / AP)

La droga creada a partir de dicha planta se llama Escopolamina y no aparece en los informes toxicológicos.

Las víctimas, menores entre 11 y 17 años, han confirmado en diferentes ocasiones que Jeffrey Epstein hizo uso de sustancias, no solo de plantas venenosas, cuando fueron abusadas.

Otros señalamientos es que su psiquiatra recetaba medicamentos potentes para controlar tanto comportamiento como peso, mientras que otras, ya sufrían adicciones.

Trompeta del ángel: esto hace la planta venenosa que tuvo Jeffrey Epstein

Acorde con la Universidad de Wisconsin-Madison, la Trompeta de ángel o Brugmansia es un árbol tropical exótico que produce flores colgantes atractivas y altamente peligrosas.

No solamente por la producción de drogas, ya que también desde sus semillas hasta las flores contienen alcaloides tropánicos, como la escopolamina, los cuales son venenosos.

El comer alguna parte de dicha planta provoca alucinaciones intensas, así como parálisis y en sobredosis, la muerte, mientras que de tocarla, produce irritación y ceguera temporal si entra en contacto con los ojos.