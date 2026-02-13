Noruega realizó un arresto histórico, un ex primer ministro ligado al caso Epstein fue detenido.

El caso Epstein sigue repercutiendo en Europa, ahora la política noruega vive un escándalo, luego de darse la detención de su ex primer ministro quien es investigado por posible “corrupción agravada”.

Arrestan en Noruega a ex primer ministro ligado al caso Epstein

El ex primer ministro noruego y exdirigente laborista Thorbjørn Jagland- de años de edad- fue arrestado en su domicilio de Oslo.

Fue el jueves 12 de febrero cuando autoridades de Noruega registraron las viviendas de Jagland.

Esto luego de abrir una investigación en su contra y de que el Consejo de Europa retirara la inmunidad al político noruego.

De acuerdo con los documentos del caso, el ex primer ministro noruego y su familia se habrían alojado en casa o pasado vacaciones en la casa de Jeffrey Epstein entre 2011 y 2018.

Histórico arresto en Noruega: ex primer ministro ligado al caso Epstein (@TJagland / X)

Durante esos años, Thorbjørn Jagland obtuvo los cargos como:

Presidente del Comité Nobel

Secretario general del Consejo de Europa

Pål Lønseth, jefe de la Økokrim, detalló en un comunicado:

“Tras una decisión judicial, Økokrim (unidad policial encargada de la delincuencia financiera) llevó a cabo hoy un registro en el domicilio de Thorbjørn Jagland en Oslo. Økokrim también registró otras dos propiedades situadas en Risør y en Rauland.” Pål Lønseth

Por su parte Anders Brosveet, el abogado del ex primer ministro de Noruega expresó que Thorbjørn Jagland quiere “contribuir al caso”:

“Jagland desea contribuir a que el caso sea plenamente esclarecido, y la próxima etapa será su comparecencia para ser interrogado ante Økokrim, como él mismo indicó que desea.” Anders Brosveet

En su momento, Jagland expresó que su relación con Jeffrey Epstein solo era “un aspecto de una actividad diplomática normal”.

Jeffrey Epstein (House Oversight Democrats / AFP)

No obstante, el político recularía y declararía al diario Aftenposten que cometió “un error de juicio” al tener un vínculo con Epstein.

El caso Epstein ha generado gran controversia en Noruega, ya que también hay un investigación contra Borge Brende, ex ministro de Exteriores quien actualmente es director del Foro Económico Mundial (FEM).

Brende también apareció en los documentos del caso Epstein.