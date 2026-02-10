El rey Carlos III lanza su postura por el caso de Jeffrey Epstein y su vínculo con el príncipe Andrés; asegura que cooperará con la policía.

Un portavoz del Palacio de Buckingham compartió un comunicado de Carlos III donde expresó su preocupación por el escándalo que involucra a su hermano.

Carlos III está dispuesto a cooperan con la policía por el caso Epstein

Tras quedarse sin su título noble, el príncipe Andrés es llamado Andrés Mountbatten Windsor. Así se refirió a él el rey Carlos III en su comunicado.

Carlos III sigue preocupado por los archivos que demuestran la estrecha relación entre Andrés Mountbatten Windsor y Jeffrey Epstein.

Por lo que decidió que si las autoridades de Thames Valley solicitan la colaboración de la Casa Real, ellos accederán a cooperar con la policía.

El portavoz del Palacio de Buckingham reiteró que la empatía y solidaridad de Carlos III está con las víctimas del caso Epstein y condenan cualquier tipo de abuso.

Rey Carlos III manda mensaje sobre su salud (Tomada de video)

Carlos III fue duramente criticado tras mantenerse en silencio por los nuevos archivos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein.

En dichos archivos se menciona que el antes conocido como príncipe Andrés, habría dado información confidencial cuando era representante de Reino Unido.

Además, se ha revelado material fotográfico donde se ve en poses comprometedoras de Andrés Mountbatten Windsor con una joven.

Príncipe Andrés del Reino Unido renuncia a su título real. (EFE/EPA/ANDY RAIN / EFE)

Carlos III es abucheado por su silencio ante el caso de Epstein y el príncipe Andrés

El lunes 9 de febrero, Carlos III se presentó en Lancashire y asistentes cuestionaron al rey sobre desde cuándo sabía de la relación de Andrés Mountbatten Windsor y Jeffrey Epstein.

Ante el silencio de Caleros III, los asistentes al evento comenzaron abuchearlo.

Esta situación habría llevado al Palacio de Buckingham a mostrar la postura de Carlos III.