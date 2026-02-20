Lex Wexner, CEO de Victoria’s Secret recibió una ‘amenaza’ de su abogado durante una audiencia por el caso Epstein del miércoles 18 de febrero.

El video del momento en el que Michael Levy, su abogado, lanza una fuerte amenaza en medio de la comparecencia, sin tomar en cuenta que el micrófono se encontraba encendido.

El momento se habría dado en un momento de tensión y frustración por parte del abogado, debido a que Lex Wexner comenzó a divagar en una de sus respuestas, sin contestar lo que se le había preguntado.

La amenaza del abogado del CEO de Victoria’s Secret durante audiencia

El miércoles 18 de febrero se llevó a cabo una comparecencia en Ohio a puertas cerradas entre congresistas y el CEO de Victoria’s Secret’s sobre el caso Epstein.

En medio de la audiencia, el CEO de Victoria’s Secret comenzó a divagar respecto a una pregunta, lo que provocó a su abogado a proferir, de manera privada, una amenaza de muerte.

“Te mataré si respondes otra pregunta con más de cinco palabras” Michael Levy, abogado de CEO de Victoria's Secret

Video shows why Lex Wexner’s lawyer, told Wexner “I’ll fucking kill you if you answer another question with more than five words, ok?”



Apparently he went on a tangent about forks and spoons. 🤦‍♀️ pic.twitter.com/BLKHsE67fI — Jammles (@jammles9) February 20, 2026

Esta amenaza fue respondida con risas por parte del empresario y el mismo abogado, quien enseguida le dijo a su representado en voz alta “responde la pregunta”.

Cabe recordar que el empresario aparece en diversos documentos sobre el caso como posible cómplice de los actos delictivos cometidos por Jeffrey Epstein.

Sin embargo, Lex Wexner señaló que no conocía sus actividades delictivas y acusó que más bien fue estafado y robado por el agresor sexual.

“Fui ingenuo, insensato y crédulo al confiar en Jeffrey Epstein... Era un estafador. Y aunque me estafaron, no he hecho nada malo y no tengo nada que ocultar” Lex Wexner, CEO de Victoria's Secret

Grok afirma que no hay registro de la amenaza

Ante la divulgación del momento en el que el CEO de Victoria’s Secret fue ‘amenazado’ por su abogado, usuarios de redes sociales preguntaron a Grok si se trata de información real.

La IA de X señaló que el audio del video no es claro; además de que la amenaza “no aparece en el registro oficial” ni en la transcripción, por lo que podría ser un audio editado o mejorado.

“Revisé el video completo de la declaración alrededor del minuto 4:25:02. Hay un breve intercambio de susurros entre Wexner y su abogado, pero no hay ninguna declaración audible que coincida con la supuesta amenaza. El audio no es claro, y dicha frase no aparece en el registro oficial ni en los extractos de la transcripción. Parece que el clip viral podría incluir audio editado o mejorado”. Grok

La amenaza a Lex Wexner (Captura de pantalla)

Sin embargo, esta declaración fue captada por un hot mic, o “micrófono caliente” que no se apaga y capta sobre todo declaraciones informales como ocurrió entre el CEO de Victoria’s Secret y su abogado.