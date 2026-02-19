El expríncipe Andrés fue detenido en Sandringham House, por presunta conducta indebida relacionada con el caso de Jeffrey Epstein tras la liberación de más archivos que involucran al miembro de la familia real británica.

La detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor marca un hito legal en el Reino Unido, especialmente tras las revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein que incluyen filtraciones económicas confidenciales.

El expríncipe Andrés es detenido por su relación con el caso Epstein

A través de medios como la BBC, se reveló la detención del expríncipe Andrés en Sandringham, una casa de campo de la Familia Real Británica ubicada en Norfolk, Inglaterra en el marco de las revelaciones de los archivos del caso de Jeffrey Epstein.

De acuerdo al comunicado emitido por la Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, detalla que el expríncipe Andrés fue detenido “como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público. Se están llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk.”.

Comunicado sobre la detención del expríncipe Andrés (@ThamesVP / X)

La detención se realizó este 19 de febrero, justo en el cumpleaños 66 del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III ya que de acuerdo a los archivos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Andrés habría compartido información confidencial con Jeffrey Epstein cuando era enviado comercial del Reino Unido.

Cabe mencionar que en abril del 2025, una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, se suicidó no sin antes acusar directamente al expríncipe de abusos sexuales, mismo que negó, pero acordó pagarle una indemnización.