El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reveló que el propio Donald Trump le propuso postularse a la presidencia de 2028 para ser su predecesor.

Ahora que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, negó un tercer mandado en el país con una reelección, JD Vance reveló que podría ser su predecesor confirmando rumores.

JD Vance podría ser el siguiente a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos

La presidencia de 2028 en Estados Unidos aún está lejos, pero Donald Trump ha sido muy cuestionado al respecto siendo JD Vance quien ahora está en la mira.

Después de que Donald Trump negó su reelección asegurando que la Constitución en Estados Unidos se lo impide, el mandatario apuntó a JD Vance.

El presidente de Estados Unidos aseguró que si JD Vance decide postularse para la presidencia de 2028 tendrá su apoyo, pero resultó que no solo fue un dicho al aire.

El vicepresidente del país, JD Vance, confirmó que seis meses atrás el presidente le sugirió ir para las elecciones de presidencia de 2028.

Sin embargo, no habló de la propuesta que Donald Trump tenía sobre Marco Rubio en su gabinete, apuntado serían “imparables”.

En palabras del presidente de Estados Unidos, JD Vance sería un buen postulante en las elecciones presidenciales de 2028 asegurando que su trabajo es bueno, pero apuntando premura al hablar de ello.