Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que no ha descartado postularse para un tercer periodo presidencial en 2028.

Mientras se dirigía a Japón en el Air Force One, compartió con medios de comunicación que “le encantaría” postularse para presidente en el próximo periodo electoral.

Pero, ¿Donald Trump puede competir por un tercer mandato en la presidencia de los Estados Unidos? Aquí te decimos todo.

Donald Trump afirma que “le encantaría” volver a competir por la presidencia

“Me encantaría hacerlo”, aseguró el presidente Donald Trump a la pregunta expresa sobre si buscará un tercer periodo para el año 2028.

De acuerdo con Trump, ahora tiene “sus mejores números” de aprobación; sin embargo, no se ha planteado buscar por la vía legal un tercer mandato por el momento.

Además, resaltó que el Partido Republicano tiene “gente excelente” para competir en el próximo periodo electoral.

“¿No lo descarto? Tendrían que decírmelo…Lo único que puedo decir al respecto es que tenemos un grupo de gente excelente” Donald Trump

A pesar de que la idea de volver a ser presidente no es ajena a Trump, aseguró que descarta por completo postularse como vicepresidente porque “a la gente no le gustaría”, y considera que no estaría bien.

“Sí lo descartaría porque es demasiado lindo. Creo que a la gente no le gustaría…no estaría bien” Donald Trump

¿Donald Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos?

La respuesta corta para la pregunta es no, Donald Trump no puede presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos por un tercer periodo en 2028.

De acuerdo con la vigesimosegunda enmienda de la Constitución estadounidense, “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces”.

En el caso de Trump, ya ha cumplido con dos periodos, el primero de 2017 a 2021; y el segundo iniciado en 2025.

Para poder presentarse para un tercer mandato, Donald Trump debería modificar la constitución; sin embargo, este proceso sería complicado.

De acuerdo con The New York Times, primero debería aceptarse su proposición de una enmienda, por dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado.

Luego, las tres cuartas partes de las asambleas legislativas estatales deberían aprobarla, para ratificar un cambio como éste.