Este miércoles 12 de noviembre de 2025 se llegó a un acuerdo que pone fin al cierre gubernamental de 43 días que se vivió en Estados Unidos.

La Cámara Baja votó a favor de reabrir el Gobierno Federal y reiniciar muchas de las operaciones que quedaron en pausa para trabajadores federales.

Trump firma acuerdo para reabrir el Gobierno tras histórico cierre

La noche de del miércoles 12 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo mediante el cual se pone fin al cierre de trabajadores del Gobierno.

Tras la firma, Trump aseguró que este acto representaba un claro mensaje, sobre que su administración “no se sometería a ninguna extorsión”.

Además, aseguró que actualmente Estados Unidos “está en buena forma”, ironizando sobre que nunca antes había estado mejor que ahora.

Cámara Baja de Estados Unidos aprueba reabrir el Gobierno; Trump firma acuerdo (WIN MCNAMEE / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Donald Trump anunciará el proyecto de ley para reiniciar los servicios del Gobierno Federal

Será durante la noche de este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciará de manera oficial el proyecto de ley recién aprobado.

Siendo de esta manera que se le dará fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país desde 2018-2019, cuando duró un total de 35 días.

Donald Trump (AARON SCHWARTZ / POOL / EFE)

En aquel entonces, hubo un cierre parcial debido a que se negó la autorización de 5 mil millones de dólares para la promesa de campaña de Trump sobre construir un muro fronterizo con México.

Durante 43 días, el cierre de Gobierno dejó a trabajadores federales suspendidos sin pago, por lo que muchas familias quedaron varadas económicamente y dependiendo de bancos de alimentos.

Ahora, con el proyecto aprobado, se llevarán a acabo las siguientes acciones:

Reiniciar la asistencia alimentaria interrumpida

Otorgar pagos a los trabajadores federales

Reactivar el sistema de control de tráfico aéreo

Al final del día, el paquete quedó aprobado con una votación de 222 a 209 con la Cámara Baja de Estados Unidos, en su mayoría de republicanos.

Siendo el partido de Donald Trump quien enfrentó la oposición de los demócratas durante los 43 días de cierre.