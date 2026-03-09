De acuerdo con NBC, Marco Rubio podría convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de 2028, con el respaldo de Donald Trump y un grupo de donantes.

En una reunión privada en Mar-a-Lago, Donald Trump habría consultado a sus aliados sobre quién representaría mejor al partido, obteniendo una mayoría de respuestas a favor de Rubio frente a JD Vance.

Marco Rubio (Alex Brandon / AP)

Sin embargo, analistas advierten que la contienda interna sigue abierta, pues Vance mantiene altos niveles de preferencia en encuestas.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. ( J. Scott Applewhite/AP / AP)

Marco Rubio podría tener el apoyo de Donald Trump como candidato presidencial en las elecciones de 2028

Previo al ataque que Estados Unidos lanzó en contra de Irán, el presidente Donald Trump habría realizado una consulta interna decisiva para el futuro del país.

Lo anterior debido a que NBC reportó que esa madrugada del 28 de febrero, el presidente se reunió en Mar-a-Lago con algunos de los principales funcionarios de su administración y donantes republicanos.

En el encuentro, se afirma, Donald Trump lanzó una pregunta a todos los presentes: “¿Marco o JD?” en referencia a quien sería el mejor candidato republicano para las elecciones 2028.

Marco Rubio (Cortesía)

Fuentes anónimas que se afirma, estuvieron presentes en la reunión, aseveraron a la cadena de noticias que hubo una respuesta abrumadora a favor de Marco Rubio.

A pesar de que un testigo consideró que la decisión fue dividida, las versiones señalan que 25 donantes del Partido Republicano expresaron su respaldo a Marco Rubio para las elecciones 2028.

¿Marco Rubio será el candidato republicano par las elecciones 2028?

Aun cuando NBC destacó la posible ventaja de Marco Rubio en la carrera por la candidatura republicana para las elecciones 2028, el mismo medio refirió que no habría ninguna decisión contundente.

Al citar a un funcionario del gobierno de Donald Trump, la cadena señaló que desde otros sectores, JD Vance es quien cuenta con mejores créditos, por lo que no sería correcto descartarlo por anticipado.

Asimismo, analistas han referido que el vicepresidente es el verdadero “heredero” del proyecto de Trump, pues representaría mejor el movimiento MAGA que el caso de Marco Rubio.

Donald Trump y JD Vance (FRANCIS CHUNG / POOL / EFE)

Incluso, una encuesta de la misma NBC señala que JD Vance tiene la preferencia de un 77% de los votantes republicanos, en comparación con el 66% que obtuvo Marco Rubio.

Por lo anterior, a pesar del supuesto respaldo de Trump y de un sector de donantes republicanos, la contienda interna rumbo a las elecciones 2028 seguiría en vilo y sin un ganador.