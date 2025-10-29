Estados Unidos no volverá a tener el mandato de Donald Trump, pues el actual presidente señaló que la Constitución “no le permite” buscar liderar nuevamente.

Donald Trump dejó claro que aunque le encantaría tener un tercer mandato en Estados Unidos, no será posible porque seguirá lo promulgado en la Constitución de su país.

Donald Trump descarta gobernar Estados Unidos por tercera ocasión aunque le encantaría

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene a México y el mundo a la expectativa, pero asegura que no ocurrirá por tercera ocasión porque no tendrá otro mandato.

A pesar de que Donald Trump está cumpliendo su segunda presidencia en Estados Unidos, el mandatario ya negó que puede suceder una tercera vez.

Donald Trump aseguró que seguirá lo plasmado en la Constitución de Estados Unidos y esta “no le permiten” ser presidente nuevamente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Ng Han Guan/AP / AP)

Sin embargo, explicó que a él le encantaría ser el presidente de Estados Unidos nuevamente por la “aprobación” que ha tenido, pero no lo hará.

La especulación inició no solo por las gorras con la leyenda ‘Trump 2028’ en su oficina, sino porque Mike Johnson, dijo que ya era un tema de conversación con el mandatario.

Donald Trump dejará la presidencia de Estados Unidos en enero 2029, pero él mismo habló de respaldar una candidatura de JD Vance, señalando que sería un gran equipo con Marco Rubio, el secretario de Estado.