Donald Trump compartió que no descarta buscar un tercer mandato presidencial en Estados Unidos a meses de haber iniciado su segundo periodo como presidente de dicho país.
El mandatario aseguró que “le encantaría” postularse para presidente en el próximo periodo electoral; sin embargo, ¿esto es posible?
¿Donald Trump puede tener un tercer mandato como presidente de Estados Unidos?
De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, una persona solo puede ostentar el cargo de presidente de dicho país por dos periodos, consecutivos o no, para un máximo de 8 años al frente del gobierno.
Así se estipula en la vigesimosegunda enmienda, donde se señala que ningún presidente puede servir más de dos mandatos.
Asimismo, marca una restricción específica a la reelección para quienes ya han completado sus dos periodos.
“Nadie podrá ser elegido Presidente más de dos veces, y nadie que haya ocupado el cargo de Presidente o haya actuado como Presidente durante más de dos años de un mandato para el cual otra persona haya sido elegida Presidente podrá ser elegido Presidente más de una vez”Vigesimosegunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos
Así es como Donald Trump podría tener un tercer mandato presidencial
Para que Donald Trump pueda tener un tercer mandato presidencial en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos tendría que modificar la enmienda que evita que una persona repita el cargo más de dos ocasiones.
Esto sí ha sido contemplado ya por los legisladores, pues en enero de 2025 el representante republicana de Tennesse, Andy Ogles, anunció una iniciativa legislativa para cambiar la Constitución con dicho fin.
La propuesta del legislador fue introducida como una Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes, donde se pide cambiar la 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951.