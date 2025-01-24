El Congreso de Estados Unidos podría revisar una ley para avalar la posibilidad de un tercer mandato de Donald Trump como presidente.

El 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó por un segundo mandato presidencial al asumirse como el presidente número 47 de Estados Unidos.

Estados Unidos sólo permite que los presidentes tengan dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno, pero con el retorno de Donald Trump, hay legisladores que quieren cambiarlo.

Donald Trump: Congreso de Estados Unidos podría revisar ley para un tercer mandato

Andy Ogles, representante de Tennesse del Partido Republicano, anunció el jueves una iniciativa legislativa para cambiar la Constitución que podría permitir a Donald Trump un tercer mandato a la presidencia de Estados Unidos.

La propuesta del legislador y seguidor de Donald Trump fue introducida como una Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes, donde se pide cambiar la 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1951.

La 22ª Enmienda impide que cualquier persona ocupe el cargo por más de dos ocasiones.

Pero de acuerdo con Ogles, republicano conservador derechista, el desempeño de Donald Trum podría modificarlo todo.

Porque el legislador ve el liderazgo de Donald Trump como razón suficiente para cambiar la constitución de su país.

“El presidente Trump ha demostrado una y otra vez que su lealtad recae en el pueblo estadounidense y nuestra gran nación por encima de todo (...) (la iniciativa), restaurará la república y salvará al país” Sitio web de Andy Ogles, representante republicano de Tennesse, seguidor de Donald Trump

Si el Congreso de Estados Unidos decidiera aprobar esta ley podría permitir a Donald Trump acceder a un tercer mandato que podría prologar su estadía en la Casa Blanca en un límite máximo de diez años de servicio presidencial, lo que actualmente establece la Constitución.

En la propuesta de Andy Ogles, se modificaría la 22ª Enmienda para que se permita este tercer mandato incluso para quién haya ejercido más de dos años de un periodo iniciado por otra persona y además podría presentar candidatura en dos ocasiones.

Aunque para que la 22ª Enmienda cambie, necesitaría la aprobación de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y una ratificación de al menos 38 de los 50 estados americanos.

Donald Trump dice que sólo quiere dos mandatos presidenciales

Por su parte Donald Trump, quién regresó a la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero de 2025, ha dicho en varias ocasiones que descarta la posibilidad un tercer mandato en diferentes entrevistas.

Pero en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Donald Trump bromeó con los asistentes que se “consideraría para dos o tres mandatos”, pero en mayo de 2024 en una entrevista para Time aseguró que “no estaría a favor” de romper con la 22ª Enmienda.

Mientras que a finales del 2024, en la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, dejó una puerta abierta al decir que “sospechaba” que no competiría otra vez a la presidencia, “a menos” de que existiera un consenso en con partido.