El polémico manejo sobre el caso Jeffrey Epstein ya comienza a hacer merma en la aprobación de Donald Trump, debido a que su nivel se encuentra en su punto más bajo.

Lo anterior debido a que en una encuesta reciente se indica que ya solo hay un 38% de ciudadanos que aprueban la gestión que encabeza el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Aprobación de Donald Trump cae a su punto más bajo; republicanos han comenzado a darle la espalda

La popularidad del presidente Donald Trump se encuentra en su punto más bajo de todo su segundo periodo en el cargo, pues solo un 38% de estadounidenses aprueba su mandato.

Al dato muestra un nuevo descenso en la aprobación que tenía el gobierno del republicano, pues en en el mes de octubre pasado se informó que tenía un 42% de respaldo.

“Solo el 38% de los estadounidenses aprueba el desempeño de Trump, frente al 42% del mes pasado” Encuesta Ipsos/Reuters

Así se establece en una encuesta realizada por Ipsos y Reuters, en la que se apunta que únicamente hay un 20% de ciudadanos que dijeron estar satisfechos con el trabajo que realiza Donald Trump.

La dramática caída en los índices de aprobación del presidente de Estados Unidos, son aún más contundentes debido a que se expone que de ese grupo, el 44% son votantes republicanos.

Es decir que incluso entre los partidarios conservadores que apoyaron su proyecto político durante la campaña y las elecciones, Donald Trump ha comenzado a perder popularidad.

Aprobación de Donald Trump cae a su punto más bajo; caso Jeffrey Epstein ha impulsado descenso

En la encuesta a cargo de Ipsos y Reuters que se publicó este 18 de noviembre, se mencionan diversos temas que han sido esenciales en la caída de los niveles de aprobación de Donald Trump.

Costo de vida e inflación persistente

Publicación forzada de los archivos de Jeffrey Epstein

Descontento interno en el Partido Republicano (caída de respaldo del 87% al 82%)

Preocupación por aranceles y política económica

Percepción de falta de control en temas sociales y judiciales

En lo que respecta al polémico caso Jeffrey Epstein, la encuesta establece que si bien hay algunos otros asuntos que influyen en la baja de popularidad, la investigación por la red de explotación y abuso es fundamental.

“La aprobación de Trump cayó al 38%, el nivel más bajo de su mandato, impulsada por la preocupación por el costo de vida y la controversia en torno a los archivos de Jeffrey Epstein” Encuesta Ipsos/Reuters

Cabe destacar que la acción de Donald Trump más criticada en torno al caso Jeffrey Epstein, fue que se opuso a que se publicaran los archivos de la investigación durante varios meses, lo que le devino en duras críticas y cuestionamientos.