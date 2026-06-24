La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuestionó el desarrollo de las recientes elecciones en Colombia y advirtió sobre una presunta injerencia extranjera en el proceso democrático.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Ariadna Montiel manifestó su respaldo a Iván Cepeda y a los ciudadanos que respaldaron las propuestas del Pacto Histórico.

La dirigente sostuvo que la actuación de Iván Cepeda tras los resultados electorales reflejó responsabilidad democrática, aunque expresó preocupación por factores que, aseguró, afectaron el proceso político.

Toda nuestra solidaridad con @IvanCepedaCast, líder del @PactoHistorico y con los millones de colombianas y colombianos que han luchado por la paz, la justicia social y la esperanza. La decisión de Iván de actuar con responsabilidad democrática es muestra de su integridad como… — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 24, 2026

Morena expresa preocupación por presuntas intervenciones externas

Montiel afirmó que América Latina conoce las consecuencias de prácticas antidemocráticas, campañas mediáticas y estrategias de confrontación utilizadas para influir en la voluntad ciudadana.

Al respecto, Ariadna Montiel señaló que existen elementos que generan dudas sobre la transparencia del proceso y pidió analizar cuidadosamente el contexto político regional.

También calificó como alarmante la supuesta participación de actores extranjeros interesados en influir sobre las decisiones soberanas tomadas por los votantes colombianos.

Iván Cepeda reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella tras la elección en Colombia (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

Según su posicionamiento, la intervención de figuras políticas internacionales representaría un riesgo para la autodeterminación de los pueblos y el respeto institucional.

Montiel advirtió además sobre el avance de sectores identificados con la ultraderecha, a los que atribuyó intenciones de revertir conquistas sociales alcanzadas recientemente.

En su mensaje, sostuvo que la defensa de la paz, la justicia social y la soberanía continúa siendo una prioridad para diversos movimientos progresistas latinoamericanos.