Donald Trump busca que Benjamín Netanyahu incluya al Líbano en el acuerdo de paz y frene los ataques.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó un bombardeo el pasado 8 abril pese al acuerdo de paz con Estados Unidos e Irán, al considerar que no es el mismo frente de guerra.

Este jueves, el gobierno israelí ordenó a su gabinete iniciar “negociaciones directas” con Líbano ante el llamado internacional al alto al fuego en Medio Oriente.

Trump consigue que Netanyahu disminuya ataques en Líbano

Donald Trump dijo en entrevista para la cadena NBC News que, tras una llamada, consiguió que Netanyahu disminuya los ataques en Líbano.

Esto luego de los bombardeos que realizó el miércoles 8 de abril que dejaron más de 300 muertos.

De acuerdo con el gobierno de Israel, los ataques del miércoles apuntaban contra las posiciones de Hezbolá, movimiento islamista proiraní.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, si bien Líbano no entra en el marco del alto al fuego, Israel accedió a ser “un socio útil” y disminuir la actividad militar para no poner en riesgo las negociaciones de paz que se realizan en Irán.

Netanyahu busca desarme de Hezbolá en Líbano

Por su parte, Benjamín Netanyahu ordenó el inicio de negociaciones directas en Líbano que incluyen el desarme de Hezbolá para poner fin a los ataques.

La propuesta de Israel no solo incluye el desarme de Hezbolá, sino el establecimiento de “relaciones de paz”.

“Las negociaciones abordarán el desarme de Hezbolá y el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano” Benjamin Netanyahu

Previo a este llamado, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, propuso organizar negociaciones con Israel solo una semana después del conflicto por los disparos de cohetes de Hezbolá contra territorio israelí, que fue respondido con otra agresión.

Los ataques en Líbano han sido justificados por Benjamin Netanyahu como una forma para restablecer la “seguridad de los habitantes del norte” de Israel.