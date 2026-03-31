Este lunes, el Parlamento israelí aprobó una reforma que legaliza la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinato terrorista.

La iniciativa fue aprobada en el pleno de la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra.

De acuerdo con la nueva ley, en tribunales israelíes se debe imponer esta pena a palestinos residentes en Cisjordania culpables de dicho delito.

Por su parte, ciudadanos de Israel que sean juzgados en tribunales ordinarios tienen la posibilidad de ser condenados a cadena perpetua y el cumplimiento de otras condiciones.

Netanyahu votó a favor de la reforma para pena de muerte

La reforma para aprobar la pena de muerte fue promovida por Itamar Ben Gvir, ultranacionalista y supremacista judío ministro de Seguridad Nacional.

Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, asistió a la votación pronunciándose a favor de la iniciativa.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, da un discurso en la ONU (SARAH YENESEL / EFE / EPA / EFE)

Según informes internacionales, la reforma no ha sufrido ninguna modificación, incluso después de su paso por la comisión parlamentaria.

ONU exige a Israel la pronta derogación de la pena de muerte

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado (OHCHR Palestina), se pronunció al respecto de la nueva ley israelí.

En un comunicado exigieron la derogación inmediata de la reforma recién aprobada.

De acuerdo con el organismo oficial de la ONU, la pena de muerte, en cualquier circunstancia, representa una violación al derecho internacional.

Esto al imponer castigos “crueles, inhumanos o degradantes”.

En el escrito se señaló también que la reforma es altamente discriminatoria dado que la pena de muerte será aplicada solamente a palestinos de Cisjordania, por lo que promueve la segregación racial.