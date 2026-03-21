En redes se difundió el reporte de ataque a la Base de la Victoria de Estados Unidos en Bagdad, con uso de drones.

Las imágenes del comentarista estadounidense Jackson Hinkle, muestran incendios y columnas de humo que se elevan varios metros en medio de una escena de aparente caos tras el supuesto ataque.

Sin embargo, no se han precisado detalles como la fecha o la hora del incidente, ni existen reportes confirmados de víctimas o daños oficiales.

Suman ataques con drones en bases de Estados Unidos

En marzo de 2026 se han reportado ataques con drones contra instalaciones de Estados Unidos en Irak, entre ellas bases ubicadas en la capital.

Informes indican que el 10 de marzo se lanzaron 6 drones contra instalaciones cerca del aeropuerto de Bagdad, de los cuales 5 fueron interceptados. Uno impactó pero sin víctimas.

Los ataques más recientes de los que se tiene registro oficial datan del 17 y 18 de marzo, también en la capital iraquí.

La embajada de Estados Unidos fue atacada con 3 drones cargados con explosivos, de los cuales 2 fueron interceptados.

El tercero impactó al interior del complejo, provocando un incendio. Tras el atentado no se reportaron víctimas.

Un segundo intento de ataque se perpetró en la Base de la Victoria, objetivo al que fueron dirigidos 2 drones, mismos que fueron derribados antes de impactar.