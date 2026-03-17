En medio de la guerra de Medio Oriente, Israel asegura que Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán habría muerto tras un ataque.

Pero ¿quién es Ali Larijani? Te contamos lo que sabemos del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

¿Quién es Ali Larijani?

Ali Larijani es un ex militar y alto cargo de seguridad iraní que nació el 3 de junio de 1958 en Nayaf; figura clave pues es el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Ali Larijani, jefe de seguridad iraní (Bilal Hussein / AP)

¿Qué edad tiene Ali Larijani?

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán tiene 67 años de edad.

¿Quién es la pareja de Ali Larijani?

Se desconoce quién es la esposa de Ali Larijani, aunque se sabe que está casado.

¿De qué signo zodiacal es Ali Larijani?

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán pertenece al signo zodiacal de Géminis, pues nació el 3 de junio de 1958.

¿Cuántos hijos tiene Ali Larijani?

No se conoce quiénes ni cuántos son los hijos de Ali Larijani.

¿Qué estudió Ali Larijani?

Se conoce que Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán es licenciado en Informática y Matemáticas de la Universidad Tecnológica Sharif.

Además de que el alto mando tiene un maestría y doctorado en Filosofía occidental de la Universidad de Teherán.

¿En qué ha trabajado Ali Larijani?

Ali Larijani ha desarrollado su carrera en Irán en lo militar y político del país convirtiéndose en una figura de altos rango, pues basta decir que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Además entre los trabajos destacados de Ali Larijan fue comandante de la Guardia Revolucionaria y presidente de la radiotelevisión estatal (IRIB).

Además, Ali Larijan era el asesor del líder supremo, Alí Jameneí antes de su fallecimiento en medio de los ataques de Estados Unidos en contra de Irán.

También a Alí Lariyaní se le reconoce por su trabajo en la negociación nuclear de Irán con potencias europeas y Rusia entre 2005 y 2007.

Ali Larijani habría sido asesinado por Israel

Israel Katz, ministro de defensa israelí aseguró que Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán fue asesinado por Israel en un ataque nocturno sobre Teherán.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”. Israel Katz, ministro de defensa de Israel

En el ataque también se confirmó la muerte del general Gholamreza Soleimani, comandante de la Basij, el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La muerte de Alí Lariyaní era importante en medio de la guerra de Medio Oriente, pues tenía precio, luego de que hace tan solo un par de días, Estados Unidos le puso precio a su cabeza.