La muerte de Gholam Reza Gholam Reza Soleimani, comandante de las fuerzas Basij en Irán fue confirmada este martes 17 de marzo por la agencia de noticias Árabe de Irán.

Horas antes de la confirmación de su muerte, Israel aseguró haber asesinado al comandante, durante los ataques perpetrados la noche del lunes 16 de marzo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Gholam Reza Gholam Reza Soleimani, comandante de las fuerzas Basij, como:

¿Quién era Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

¿Cuántos años tenía Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

¿Cuál era el signo zodiacal de Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

¿Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía esposa?

¿Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía hijos?

¿Qué estudió Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

¿Cuál fue la trayectoria de Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii? y más

¿Quién fue Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii fue el comandante de las fuerzas Basij en Irán, cargo que tomó desde 2019.

Asimismo, era un oficial superior del Cuerpo de la Guardia Islámica, a la que se unió desde 1982.

¿Cuántos años tenía Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

Gholam Reza Gholam Reza Soleimani nació el 16 de marzo de 1964, por lo que el comandante de las fuerzas Basij en Irán tenía 62 años de edad al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

Ya que su cumpleaños era el 16 de marzo, Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii nació bajo el signo de Piscis.

¿Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía esposa?

Se desconoce si Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía o no esposa al momento de su muerte.

¿Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía hijos?

Asimismo, se desconoce si Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii tenía o no hijos.

¿Qué estudió Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii estudió Historia en la Universidad de Isfahán, además de Mando y supervisión en la Universidad de Mandoy Estado Mayor de la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿Cuál fue la trayectoria de Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii?

Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii inició su trayectoria militar en 1984 como voluntario en la Fuerza Basij, de la que posteriormente fue comandante.

Dos años antes, en 1982, se unió al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní, en donde ascendió hasta comandante de batallón.

El comandante Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii se vio involucrado además en las operaciones de:

Tariq al-Quds

Fath al-Mubin

Bayt al-Muqaddas

Ramadán

Muharram

Valfajr Preliminary

Valfajr 2

Valfajr 4

Khyber

Badr

Valfajr 8

Karbala 4

Karbala 5

Valfajr 10

Muere Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii en ataque nocturno de Israel

Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii, comandante de las Fuerzas Basij de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque nocturno realizado por Israel en la capital de Irán, Teherán, el pasado 16 de marzo.

La muerte de Gholam Reza Gholam Reza Soleimanii fue confirmada el 17 de marzo por un medio oficial, quien pidió “a Dios que lo acoja en su inmensa misericordia, que inspire paciencia y consuelo a su familia, seres queridos, que lo coloque en los más altos rangos y que lo reúna con los profetas e imames puros”