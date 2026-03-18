Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán murió el 18 de marzo en un ataque perpetrado por Israel en la capital, Teherán.

De acuerdo con Israel, se realizó un ataque dirigido con el que se logró el asesinato de otro líder en materia de seguridad de Irán.

Por su parte, el gobierno iraní confirmó momentos después, a través de un informe televisivo oficial, la muerte del ministro Esmail Khatib, aseguró AP.

Aqua te contamos todo lo que sabemos sobre quién fue Esmail Khatib, como:

¿Quién fue Esmail Khatib?

¿Cuántos años tenía Esmail Khatib?

¿Cuál era el signo zodiacal de Esmail Khatib?

¿Esmail Khatib tenía esposa?

¿Esmail Khatib tenía hijos?

¿Qué estudió Esmail Khatib?

¿Cuál fue la trayectoria de Esmail Khatib? y más

¿Quién fue Esmail Khatib?

Esmail Khatib, ministro de inteligencia de Irán, nació en Qaen en 1961 que se desempeñó como político y clérigo.

De acuerdo con Israel, Esmail Khatib era una de las figuras iraníes más importantes en materia de seguridad; además de ser cercano al liderazgo religioso de Irán.

¿Quién fue Esmail Khatib? (@FDIonline/ X)

¿Cuántos años tenía Esmail Khatib?

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán, nació en 1961, por lo que tenía entre 64 y 65 años de edad al momento de su muerte.

¿Cuál era el signo zodiacal de Esmail Khatib?

La fecha del cumpleaños de Esmail Khatib no es conocida, por lo que no sabemos bajo qué signo zodiacal nació.

¿Esmail Khatib tenía esposa?

La información sobre la vida personal de Esmail Khatib se mantiene privada, por lo que se desconoce si el ministerio de Inteligencia de Irán tenía o no esposa.

¿Esmail Khatib tenía hijos?

De la misma manera, se desconoce si Esmail Khatib tenía o no hijos.

¿Qué estudió Esmail Khatib?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, Esmail Khatib tenía estudios de jurisprudencia en el Seminario Islámico de Qom.

Además, fue alumno del líder supremo Alí Jamenei.

¿Cuál fue la trayectoria de Esmail Khatib?

Esmail Khatib fue nombrado ministro de Inteligencia de Irán en agosto de 2021 por Ebrahim Raisi.

Como ministro de Inteligencia, se encargaba de dirigir los servicios de inteligencia encargados de la seguridad interna, así como la contrainteligencia y operaciones internacionales.

Además, formaba parte de la Guardia Revolucionaria Islámica, donde fue jefe de la Guardia de Irán.

En 2022 Esmail Khatib fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “participar en actividades cibernéticas” en contra de dicho país y sus aliados.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Esmail Khatib dirigió redes de ciberdelincuentes involucrados en ciberespionaje y ataque de ransomware para beneficio de los “objetivos políticos de Irán”.