Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), lanzó una nueva advertencia a los funcionarios que colaboren con los cárteles, incluidos gobernadores, y aseguró que el gobierno de Donald Trump irá tras ellos sin importar su cargo.

“No nos importa si son gobernadores, iremos tras ustedes” Sara Carter

Esto fue lo que afirmó Sara Carter en una entrevista publicada el 3 de octubre por Voz Media USA y retomada por la dependencia estadounidense; cabe recordar que Trump había acusado a México de ser el “epicentro de la violencia”.

Sara Carter insiste en perseguir a funcionarios ligados al narco

Sara Carter también aseguró que quienes pertenezcan a los cárteles o colaboren con ellos no tendrán un momento de tranquilidad ante las acciones de Estados Unidos.

“No habrá ni un solo día en que alguno de esos miembros de los cárteles, o cualquiera que colabore con ellos, pueda dormir tranquilo”. Sara Carter

Carter subrayó además la importancia de que México y Estados Unidos mantengan una estrecha colaboración para combatir a los cárteles y el crimen organizado.

Sara Carter lanza advertencia a políticos que colaboren con cárteles (@ONDCP / X)

La postura no es nueva, pues cabe recordar que el pasado 20 de septiembre, Sara Carter ya había advertido que políticos que colaboren con organizaciones criminales en México o Estados Unidos serían ubicados y tendrían que responder por sus actos.

En aquella ocasión, Carter también señaló que las autoridades estadounidenses pueden contemplar medidas como el retiro de visas a personas sospechosas de colaborar con organizaciones criminales.