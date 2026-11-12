Los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos no modificarán los principales ejes de la relación bilateral con México, especialmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico, consideró Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (Amsoc).

“El presidente Trump continuará, particularmente en la relación con México, con una relación permanente en cuestión de comercio, en seguridad y sin duda en la lucha contra los cárteles” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Larry Rubin señaló que, independientemente de los cambios políticos internos en Estados Unidos, la lucha contra los cárteles y el tráfico de fentanilo seguirá siendo una prioridad para Washington.

Asimismo, el presidente de la Amsoc destacó que temas estratégicos como la revisión del T-MEC mantienen su curso dentro de la agenda compartida entre Estados Unidos y México.

Amsoc: Trump mantiene lucha contra los cárteles

Las elecciones en Estados Unidos no impedirán que el presidente Donald Trump continúe con sus lucha contra los cárteles, resaltó la Amsoc.

En el tema comercial, Larry Rubin coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que la negociación de Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) sigue en pie y que esta no verá afectaciones porque se negocia directamente entre el Gobierno de México y el Gobierno de Trump.

El representante de empresas estadounidenses en México resaltó que es probable que este mismo año quede finalizada la revisión del T-MEC.

En el tema de seguridad aprovechó para volver a elogiar a Omar García Harfuch y recordar el reconocimiento que tiene por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su titular Terry Cole.

Amsoc: resultados de elecciones no cambian agenda sobre México

Larry Rubin dijo que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos no cambian la agenda con México y que los objetivos principales seguirán siendo los mismos, entre ellos el comercial, pero también el combate al fentanilo y a los cárteles del narcotráfico.

“No debemos confundir ese cambio con un giro automático de la política hacia Mexico. La seguridad fronteriza, el fentanilo… son preocupaciones que atraviesan las lineas partidistas…” Larry Rubin, presidente de Amsoc

El titular de Amsoc señaló que por número, Barack Obama sigue siendo el que más deportaciones hizo pero actualmente el tema fue más visible.

También señaló que al documentar la redadas, el tema de la aplicación de la ley de algunos agentes fue cuestionado hizo pensar que había una situación irregular generalizada.