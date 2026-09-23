Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico (Amsoc), respaldó las declaraciones de Donald Trump en la ONU sobre que México es el epicentro del narcotráfico, al señalar que “no es algo inventado”.

“La realidad la conocemos en México los mexicanos, los estadounidenses en Estados Unidos... no es algo inventado, no es algo que no sea cierto, es existente... para resolver el problema primero hay que aceptarlo...” Larri Rubin, presidente Amsoc

Durante la 5ª Convención Binacional 2026, Rubin afirmó que el problema de los cárteles es común para Estados Unidos y México por lo que debe reconocerse para combatirlo.

Aunque Larry Rubin aclaró que los grupos criminales no representan a México, destacó el papel de Omar García Harfuch en decomisos y recordó la propuesta del Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC).

Amsoc: cárteles han hecho daño pero no representan a México

Los carteles han hecho daño a México y Estados Unidos, dijo Larry Rubin, a la vez que reconoció que hay mucho por hacer en la problemática existente desde hace décadas.

El presidente de la Amsoc aclaró que los cárteles no representan a México como país y que el punto central para todos es estar enfocados en hacer una América del Norte más segura.

Amsoc resalta papel de Harfuch contra el narcotráfico

Larry Rubin destacó el papel de Omar García Harfuch en el decomiso de drogas y recordó que ha sido reconocido el propio director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole.

Recordó el Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC), el cual es una propuesta de la Amsoc en seguridad paralelo al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).