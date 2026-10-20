Terry Cole lanzó una advertencia a narcotraficantes en México, al asegurar que serán perseguidos por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La DEA los va a encontrar. Estamos aquí para proteger a nuestros ciudadanos bajo el estado de derecho que establece nuestra Constitución. Terry Cole, director de la DEA

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que la agencia continuará la persecución contra miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan fuera del territorio estadounidense, incluyendo a:

México

Colombia

Países de Centroamérica

CJNG (Especial)

Terry Cole defiende estrategia contra grupos criminales en Centroamérica

Durante un mensaje difundido este 19 de octubre, Terrance Cole aseguró que la DEA continuará actuando contra los grupos criminales que considere una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá. Terry Cole, director de la DEA

El funcionario justificó esta estrategia en Centroamérica como parte de los esfuerzos de la agencia para proteger a los ciudadanos estadounidenses y hacer cumplir las leyes de su país.

La advertencia del director de la DEA se añade al discurso de intensificación de las acciones contra los grupos criminales transnacionales que operan en América Latina y trafican drogas hacia Estados Unidos.

Terry Cole (EFE)

Terry Cole destaca resultados contra narcotraficantes

En la misma conferencia, Terry Cole explicó que la estrategia de la DEA no se limita al arresto de distribuidores locales, sino que abarca toda la estructura operativa internacional en colaboración con los países de Centroamérica.

Agregó que, a través de la campaña Fentanyl Free America, la DEA reportó haber evitado el ingreso de aproximadamente 4,184 kilogramos de fentanilo y cerca de 14 millones de pastillas a las comunidades estadounidenses durante 2025.