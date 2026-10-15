Donald Trump, presidente de Estados Unidos, insistió en que los cárteles de la droga controlan México y dejó abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres contra estas organizaciones criminales.

“Ni siquiera hemos dicho que no hemos hecho la detonación total en tierra todavía, pero está empezando. Tenemos que trabajar, estamos trabajando con México, pero desafortunadamente los cárteles controlan México. Le digo eso a la presidenta de México, ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa, pero los carteles gobiernan México. Pero nosotros... les hemos golpeado duro y es muy, muy... Queríamos hacer el mar y el” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump on striking the cartels in Mexico: "We haven't even started. We haven't done the land full blast yet, but it's starting. The cartels run Mexico." pic.twitter.com/K5Ttmb3wNo — TheBlaze (@theblaze) October 15, 2026

Durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que su gobierno todavía no ha emprendido una ofensiva terrestre a gran escala, aunque afirmó que ya trabaja con México en el combate al narcotráfico.

El presidente estadounidense también presumió de las operaciones militares contra embarcaciones que, según su gobierno, transportan drogas por vía marítima, y advirtió que todavía no ha llevado a cabo un “ataque total por tierra”.

Trump asegura que conoce la ubicación de los cárteles en México

Durante su intervención, Trump afirmó que su gobierno conoce la ubicación de los presuntos integrantes de las organizaciones criminales mexicanas y aseguró que las fuerzas estadounidenses los están atacando.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, agregó.

El mandatario también consideró que México debería emprender acciones contra estas organizaciones, aunque puso en duda la capacidad del gobierno mexicano para hacerlo.

“México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”, sostuvo.

Trump también imitó el sonido de misiles que impactan contra las embarcaciones señaladas como narcolanchas y afirmó que no siente compasión por las personas que viajan a bordo, pues, según él, cada uno de esos barcos provoca miles de muertes por el tráfico de fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó el republicano, en referencia a las embarcaciones atacadas.

Estas operaciones militares han generado críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques y las muertes de personas a bordo, entre ellas presuntos pescadores.

Trump presiona a México para permitir operaciones militares contra los cárteles

Las declaraciones de Trump se producen en medio de la presión de su Gobierno para que México permita operaciones militares estadounidenses en territorio nacional contra los cárteles de la droga.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha rechazado la posibilidad de que fuerzas militares estadounidenses operen unilateralmente en el país, al considerar que una intervención de ese tipo vulneraría la soberanía nacional.

El tema mantiene la atención sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente por las diferencias entre ambos gobiernos respecto a la estrategia para combatir el narcotráfico y el alcance de la participación militar estadounidense.