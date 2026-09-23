Pablo Lemus llamó a no caer en intercambio de declaraciones tras los señalamientos de Donald Trump en la ONU de que México es el epicentro de la violencia del narcotráfico.

Lo peor que podemos hacer es generar diferencias o conflictos entre nuestros países con declaraciones. Sabemos que las elecciones en Estados Unidos están cerca, pero debemos evitar descalificaciones y declaraciones cruzadas. Tenemos un amplio respeto por Estados Unidos y su gobierno, y entendemos que el contexto electoral puede influir en el momento que vivimos. Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Durante la 5ª Convención Binacional 2026, Pablo Lemus aseguró que Jalisco vive en calma gracias al trabajo coordinado con el gabinete de Claudia Sheinbaum.

En el foro, los gobernadores de Michoacán y Guanajuato también reportaron avances en seguridad y coincidieron en la importancia de mantener el T‑MEC como eje de cooperación.

Pablo Lemus señala elecciones de Estados Unidos como factor de tensión con México

Pablo Lemus recordó que Estados Unidos está en elecciones, por lo cual llamó a no caer en intercambio de declaraciones tras la afirmación de que México es el epicentro de la violencia del narcotráfico.

El gobernador de Jalisco subrayó que respeta a Estados Unidos y su gobierno, luego de que Donald Trump afirmara en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que México es el epicentro de la violencia de los cárteles y estos controlan parte del país.

En ese sentido, el gobernador aseguró que Jalisco es una entidad que vive en calma.

“(Jalisco está) muy bien, extraordinario. Jalisco es uno de los estados que más ha contribuido a nivel nacional en la disminución de índices delictivos. Tenemos una disminución de 56 por ciento en homicidio doloso... Jalisco es un estado que vive en calma...” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Estos resultados, dijo Pablo Lemus, son consecuencia del trabajo con las autoridades del gabinete de Claudia Sheinbaum como Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo de Ricardo Trevilla Trejo; y la Secretaría de Marina (Semar), cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Michoacán y Guanajuato reportan resultados contra extorsión y homicidio

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, dijo que las acciones contra la extorsión en el sector del aguacate han dado resultados positivos en seguridad.

Libia Dennise García Muñoz-Ledo, gobernadora de Guanajuato, dijo que en su estado hay inteligencia y prevención que se ve refleja en datos como el 76 por ciento menos de homicidios de febrero de 2025 a la actualidad.

Tras reportar avances en seguridad en sus estados, Lemus, Bedolla y García Muñoz-Ledo coincidieron en que debe permanecer en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y reconocieron la labor del gobierno federal en las negociaciones.