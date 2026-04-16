El presidente Donald Trump afirmó que podría viajar personalmente a Islamabad para firmar un acuerdo definitivo con Irán, en caso de que las negociaciones avancen en suelo pakistaní.

Donald Trump de hecho elogió la labor del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif , al ser uno de los principales mediadores.

De igual forma alabó a Asim Munir, Jefe del Estado Mayor de Pakistán a quienes describió como “hombres extraordinarios” y “fantásticos” por su rol como facilitadores.

Trump podría viajar a Islamabad para sellar el acuerdo nuclear con Irán

La primera ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán, celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, duró más de 21 horas pero concluyó sin un acuerdo formal.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que una segunda ronda podría realizarse “en los próximos dos días” en la capital de Pakistán, donde se sintió mayor confianza gracias a la mediación de país de Medio Oriente.

“El mariscal de campo ha estado genial. El primer ministro ha sido realmente grande en Pakistán, así que podría ir” Donald Trump

Estas declaraciones de Trump destacan la creciente confianza en Asim Munir hace “más probable” que las pláticas regresen a ese país.

Cabe mencionar que funcionarios pakistaníes, incluido el propio Munir, han intensificado sus esfuerzos al visitar Teherán para estrechar brechas entre ambas partes.

Entre los temas centrales incluyen:

El programa nuclear iraní

El cese al fuego

Control del Estrecho de Ormuz

En ese sentido, Islamabad busca posicionarse como mediador neutral en el conflicto de Medio Oriente, aprovechando sus buenos vínculos tanto con Washington como con Teherán.

Por lo que Donald Trump ha mencionado en múltiples ocasiones que Pakistán “conoce muy bien a Irán” y ha agradecido su intervención para evitar una escalada mayor.

Un posible viaje de Trump a Islamabad representaría un hito diplomático para Pakistán, aunque también genera expectativas altas en medio de tensiones regionales persistentes.

Por ahora, las delegaciones evalúan retomar las pláticas en los próximos días, con Pakistán como sede principal.