Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos retire el bloqueo hacia ellos y termine la guerra, la cual inició el pasado 28 de febrero y ha dejado más de 3 mil muertos.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen en medio de un cese a fuego momentáneo, y una negociación donde Pakistán ha intervenido para que llegar a un acuerdo.

Pakistán trasmitió la propuesta de Irán a Estados Unidos y esta fue discutida por Donald Trump con sus asesores de seguridad el lunes 27 de abril.

Irán condiciona reapertura del estrecho de Ormuz con el fin de la guerra

El cierre del estrecho de Ormuz mantiene en tensión a Irán y Estados Unidos, pues dicho bloqueo provoca que no se pueda comercializar petróleo y gas.

Esta situación, a su vez, provoca que Irán no pueda vender su crudo, generando grandes pérdidas que lo podrían orillar a que Teherán cierre la producción tras no poder almacenar el petróleo.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Ante este panorama, Irán propone reabrir el estrecho de Ormuz si Estados Unidos retira el bloqueo y termina la guerra, la cual ha afectado a Medio Oriente por dos meses.

Estados Unidos enfrenta la consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, pues los precios del petróleo y gasolina se han disparado en medio de las próximas elecciones de media legislatura.

A pesar de esta situación, Donald Trump no cedería al fin de la guerra, la cual inició con el argumento de que Irán tenía un programa para desarrollar armas nucleares.

Donald Trump analiza la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El lunes 27 de abril, Donald Trump se reunió con sus asesores de seguridad para hablar de la propuesta de Irán.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, confirmó que Donald Trump estaba discutiendo sobre la propuesta.

El cierre del estrecho de Ormuz ha repercutido en la economía mundial, pues se elevaron los precios de combustibles, alimentos y otros productos básicos.