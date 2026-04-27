La ONU lanzó una alerta sobre la crisis en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que el bloqueo marítimo podría detonar una emergencia energética y alimentaria global.

“Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo” António Guterres, Secretario General de la ONU

António Guterres, secretario general de la ONU, pidió la reapertura “inmediata” de este corredor estratégico, clave para el transporte de petróleo, gas y fertilizantes.

Según datos de Naciones Unidas, por el estrecho de Ormuz circula hasta el 35% del comercio marítimo de insumos agrícolas, cuya interrupción ya disparó precios y amenaza con afectar cosechas en regiones vulnerables de Asia y África.

ONU pide reapertura urgente del estrecho de Ormuz

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió este lunes la reapertura “inmediata” del estrecho de Ormuz y alertó sobre una posible “emergencia alimentaria global” si persiste el bloqueo en esta vía marítima clave.

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha restringido el paso de buques, afectando gravemente el transporte de materias primas esenciales para la agricultura mundial.

Según la ONU, el estrecho de Ormuz representa una ruta crítica para alrededor del 30 al 35% del comercio marítimo de fertilizantes, incluyendo urea, azufre y amoníaco.

Su interrupción ha disparado los precios del transporte y de los insumos agrícolas, amenazando las cosechas en regiones vulnerables de Asia y África.

Ante este escenario, la ONU urgió a garantizar la reapertura sostenida del paso marítimo, advirtiendo que incluso una normalización parcial podría tardar en estabilizar los mercados globales y las cadenas de suministro.

Además, el organismo internacional advirtió que millones de personas podrían caer en pobreza o enfrentar escasez de alimentos si persisten losbloqueos, en un contexto donde la guerra y la volatilidad energética ya presionan a las economías más vulnerables.